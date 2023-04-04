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Ефимов: В Коптеве построят общественно-деловые объекты по программе КРТ

Евгений Жуков
Город
Ефимов: В Коптеве построят общественно-деловые объекты по программе КРТ
Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы
Москва, проезд Черепановых, 64к1 Карта всех событий

Опубликован проект решения о комплексном развитии территории (КРТ) площадью 2,1 гектара, расположенной рядом с транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) «Лихоборы» по адресу проезд Черепановых, владение 64. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В комплексное развитие неэффективно используемого участка площадью 2,1 гектара на севере столицы вблизи ТПУ «Лихоборы» будет инвестировано 2,16 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 265 миллионов рублей, — сказал представитель мэрии.

На участке построят более 26 тысяч «квадратов» общественно-деловой недвижимости. В связи с этим в столице появятся дополнительные 700 рабочих мест.

В настоящее время на территории в Коптеве находятся гаражи, автомойка и шиномонтажная мастерская. В свою очередь министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что на участке также находится здание пересадочной станции Московского центрального кольца «Лихоборы» площадью около 4,6 тысячи квадратных метров, которое будет сохранено.

В Северо-Восточном административном округе планируется строительство 15 образовательных объектов по программе КРТ, что делает его лидером по данному показателю, отметил Ефимов.

Строительство Район Коптево Максим Гаман Владимир Ефимов Москва
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