Андрей Бочкарев: Путепровод на участке МСД через Кантемировскую улицу готовят к открытию

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На участке Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) завершено строительство путепровода через Кантемировскую улицу, объект готовится к сдаче в эксплуатацию. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Длина путепровода составляет 176 метров. Было построено семь опор, на которых возведено пролетное строение из преднапряженного монолитного железобетона. Завершены работы по устройству парапетов как с внутренней, так и с внешней стороны путепровода, — сказал он.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на путепроводе смонтировали десять опор световых комплексов и установили наружное освещение. Всего на участке МСД от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления МЖД планируется возведение четырех путепроводов: через Кавказский бульвар, Котляковский ручей, Кантемировскую улицу и реку Городню.

16 марта Бочкарев заявил, что строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Полбина до Курьяновского бульвара завершено на 87 процентов. По словам Кравцова, на участке также строятся две эстакады. На данный момент на сооружении через Батюнинскую улицу выполнено устройство гидроизоляции пролетного строя.