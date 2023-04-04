Депутат Аксаков сообщил, что переход на цифровой рубль будет добровольным

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Председатель думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что использование цифрового рубля в России будет добровольным.

Он уточнил, что специально переводить на цифровые рубли никого не будут.

Аксаков добавил, что при использовании цифрового рубля не должно возникнуть никаких проблем, ожидается точно такое же обращение денег, как в настоящее время. По мнению Аксакова, цифровой рубль вызовет интерес у молодежи. Что касается старшего поколения, то они более консервативны, но, возможно, постепенно начнут открывать счета, передает НСН. Аксаков напомнил, что идею с платежными картами старшее поколение сначала не оценило, но сейчас они есть почти у всех.

В свою очередь первый зампред правления ПАО «РосДорБанк» Алексей Виноградов сообщил, что технология выпуска дает преимущество цифровому рублю над уже известными формами денежных средств. Она позволяет совершать мгновенные транзакции, а также отследить всю цепочку прохождения каждого рубля, передает ФАН.

Экономист Дмитрий Потапенко объяснил, в чем отличие цифрового рубля от обычного и криптовалюты.