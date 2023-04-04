Украинка Калинина отказалась от рукопожатия с россиянкой Калинской после теннисного матча

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Российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй раунд турнира в Чарльстоне, одержав победу над украинской спортсменкой Ангелиной Калининой. Об этом стало известно во вторник, 4 апреля.

Россиянка победила свою оппонентку со счетом 7:6 (8:6), 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 59 минут.

После окончания матча Калинская подошла к сетке для традиционного рукопожатия, однако украинка проигнорировала это и сразу ушла собирать вещи.

Украинский теннисист Олег Приходько ранее заявил, что осуждение российских спортсменов, в том числе за национальную принадлежность, и отстранение их от международных соревнований только больше разжигает конфликт.

Недавно стало известно, что российские и белорусские теннисисты смогут поучаствовать в турнире Уимблдон в нейтральном статусе. Согласно предписанию, российским и белорусским атлетам во время проведения турнира будет запрещено выражать поддержку спецоперации на Украине. Кроме того, до состязаний не допустят спортсменов, которые получают финансовую поддержку от России и Белоруссии, включая спонсорство со стороны компаний, находящихся под контролем правительств стран.