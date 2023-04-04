Ефимов: Инвесторы создадут по городской программе почти две тысячи рабочих мест

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Инвесторы в рамках новых соглашений, заключенных в 2023 году, построят в столице пять объектов, где появится почти две тысячи рабочих мест. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С начала этого года уже заключено четыре соглашения о строительстве двух промышленных комплексов, торгового и административного центров, а также образовательного учреждения. Планируется, что объекты сдадут в эксплуатацию к концу 2027 года, — заявил он.

По словам заместителя мэра, в поселении Марушкинском инвестор к 2025 году построит торговый комплекс с деловыми объектами общей площадью почти девять тысяч квадратных метров.

Инвестиции в создание объекта составят не менее 800 миллионов рублей, а после завершения строительства здесь смогут трудоустроиться 285 человек.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в Зеленограде построят два промышленных комплекса общей площадью 42,6 тысячи квадратных метров.

Предприятия обеспечат район более чем 350 новыми рабочими местами. В реализацию проекта инвестор вложит 4,4 миллиарда рублей. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на ноябрь 2025 года.

До этого Ефимов сообщил, что город определил инвестора, который займется редевелопментом участка бывшей промзоны № 37а «Южное Очаково». В результате в Москве появится три тысячи новых рабочих мест.

Столичное руководство также приняло решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории, расположенной в ЮЗАО по адресу улица Обручева, 23–25а.