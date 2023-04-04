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Приметы и советы

Незаконную реконструкцию здания XIX века пресекли в центре Москвы

Евгений Белоусов
Город
Незаконную реконструкцию здания XIX века пресекли в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Подколокольный переулок, 4с7 Карта всех событий

Сотрудники Госинспекции по недвижимости пресекли незаконную реконструкцию здания 1900 года постройки в историческом центре Москвы в Подколокольном переулке. Об этом сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

— Земельный участок по данному адресу оформлен в собственность юридического лица. За границами этого участка к зданию отеля без разрешительной документации была незаконно возведена пристройка площадью 16,3 квадратного метра, которую демонтировали силами Госинспекции по недвижимости, — рассказал он.

Однако спустя всего два дня специалисты ведомства обнаружили, что на месте демонтажа началось возведение нового самостроя. Сотрудники Госинспекции тут же пресекли незаконные работы, после чего собственник участка снес пристройку.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

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