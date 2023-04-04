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Владислав Овчинский: В столице разработали сервис для автоматизации производственных расчетов

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: В столице разработали сервис для автоматизации производственных расчетов
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москва

Научно-технический центр «Приводная техника» из столичной особой экономической зоны представил онлайн-сервис по автоматизации расчетов и разработке технологических процессов на производствах. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Сервис стал частью интеллектуальной производственной платформы I5.Solutions, которая может автоматически подбирать оптимальных исполнителей заказа для производства деталей.

— Маркетплейс позволяет в кратчайшие сроки найти производителя необходимых деталей и оборудования в разных регионах страны. С момента запуска интеллектуальной платформы в 2022 году пользователи заказали более 1,4 тысячи разновидностей деталей, а их общее количество составило почти 1,5 миллиона штук. Для исполнения заказов предприятия подключили к системе маркетплейса 1,1 тысячи производственных станков, — отметил Овчинский.

Чтобы воспользоваться платформой, необходимо загрузить 3D-модель изделия и назначить технические требования. Затем система рассчитает варианты изготовления деталей, подберет оборудование, а также оценит время и стоимость изготовления на разных производствах. При расчетах маркетплейс учитывает более 100 тысяч различной инструментальной оснастки российских предприятий.

Проект реализуется в партнерстве с Московским государственным образовательным комплексом (МГОК), кафедра которого также находится на площадке столичной ОЭЗ в Печатниках.

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