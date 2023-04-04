FT: В Британии прекратили расследование дела Фридмана по двум из трех обвинений

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Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью прекратило расследование по двум из трех обвинений против российского миллиардера и предпринимателя Михаила Фридмана. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

— Национальное агентство по борьбе с преступностью прекратило расследование по двум из трех обвинений против находящегося под санкциями российского миллиардера, — говорится в сообщении.

Расследование прекратили по подозрению в сговоре с целью обмана МВД и лжесвидетельства. Однако ведомство продолжает проверку дела по подозрению в преступлениях, связанных с отмыванием денег, передает РИА Новости.

В декабре прошлого года газета The Independent со ссылкой на заявление Национального агентства по борьбе с преступностью сообщила, что британская полиция задержала в Лондоне 58-летнего бизнесмена из России, который обвиняется в отмывании денег.

Также стало известно, что предпринимателя задержали в его «многомиллионном» доме в британской столице. Тогда Фридману предъявили обвинения в отмывании денег и сговоре с целью обмана МВД Великобритании путем лжесвидетельства.