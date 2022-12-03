The Independent: В Британии задержали 58-летнего российского бизнесмена

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Полиция Великобритании задержала в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена, который обвиняется в отмывании денег. Об этом сообщила газета The Independent со ссылкой на заявление Национального агентства по борьбе с преступностью.

Как уточняется, предприниматель был задержан еще 1 декабря в его «многомиллионном» доме в Лондоне. Мужчине предъявили обвинения в отмывании денег и сговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании путем лжесвидетельства.

В заявлении говорится, что по данному делу прошло задержание еще двоих людей. После проведенного допроса всех троих отпустили под залог, сообщает РИА Новости.

В начале ноября британец Дэвид Смит, подозреваемый в работе на разведку России, признал себя виновным. Он собирал данные о работе британских госслужащих, их адреса проживания и телефоны, а также сведения о работе британского посольства в Берлине, ксерокопии секретных документов и записи камер видеонаблюдения.

Недавно британское правительство ввело санкции против российских должностных лиц, которые оказывали поддержку проведению частичной мобилизации в стране. В общей сложности пакет включает в себя 22 новые позиции санкционного списка.