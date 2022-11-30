Великобритания включила 22 новые позиции в санкционный список против России

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Правительство Великобритании ввело санкции против российских должностных лиц, которые оказывали поддержку проведению частичной мобилизации в стране. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел королевства в среду, 30 ноября.

Так, в санкционный список были включены вице-премьер России Денис Мантуров, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостей и руководитель УФСИН по Ростовской области Дмитрий Безруких.

Кроме того, ограничения были введены в отношении 10 губернаторов и глав регионов. Всего пакет включает в себя 22 новые позиции санкционного списка.

22 ноября американское агентство Politico сообщило, что Еврокомиссия рассматривает расширение перечня лиц, в отношении которых могут быть введены ограничения в рамках нового пакета антироссийских санкций. В материале говорится, что страны Евросоюза подготовили «длинные списки имен».

23 ноября стало известно, что Швейцария вслед за Евросоюзом приняла восьмой пакет антироссийских санкций в связи с проведением ВС РФ специальной военной операции на территории Украины. Новый список ограничений был утвержден 6 октября.