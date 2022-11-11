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Sky: Экс-сотрудник посольства Британии признал вину в шпионаже в пользу России

Евгений Жуков
В мире
Sky: Экс-сотрудник посольства Британии признал вину в шпионаже в пользу России
Фото: Unsplash

Британец Дэвид Смит, подозреваемый в работе на разведку России, признал себя виновным. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что Смит собирал данные о работе британских госслужащих, их адреса проживания и телефоны, а также сведения о работе британского посольства в Берлине, ксерокопии секретных документов и записи камер видеонаблюдения.

Все эти данные он якобы передавал российскому дипломату в Берлине. В общей сложности 58-летний Смит признал свою вину в восьми случаях нарушения закона о государственной тайне.

Британец выполнял работу по сбору конфиденциальной информации из-за «ненависти к своей стране». Смит был задержан еще в августе прошлого года в Германии, где работал охранником британского посольства.

До этого сообщалось, что в Швеции обвинили двух братьев в шпионаже в пользу России. По данным СМИ, фигурантами делами являются бывший сотрудник службы госбезопасности и военной разведки Швеции Пейман Киа и его брат — Паям Киа.

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