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Приметы и советы

HBO выпустит новый приквел сериала «Игра престолов»

Никита Худяков
В мире
HBO выпустит новый приквел сериала «Игра престолов»
Фото: «Игра престолов», 2011 год

Американская компания HBO приступает к созданию нового приквела сериала «Игра престолов», в нем будет рассказано о завоевании Вестероса Эйгоном I из династии Таргариенов. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщило издание Variety.

Согласно сюжету, Эйгон I вместе с сестрами Рейнис и Висинией завоевали все королевства Вестероса кроме Дорна. Благодаря этому Эйгон I стал основателем династии Таргариенов и первым королем Вестероса. Отмечается, что действия сюжета будут разворачиваться примерно за 300 лет до событий «Игры престолов».

На данный момент проект находится на стадии разработки, а HBO ведут поиски сценариста. Приквел может выйти в формате фильма, сюжет которого, возможно, получит продолжение в виде сериала.

Последним приквелом «Игры престолов» является «Дом дракона», вышедший в августе 2022 года, говорится в материале.

В разговоре с «Вечерней Москвой» кинокритик и киножурналист Роман Григорьев рассказал, что в сериальной битве по уровню воображения «Дом дракона» проиграл приквелу «Властелина колец». Сериал Amazon до того поражает воображение зрителя, что на его фоне «Драконы» смотрятся как обычная любительская кинолента.

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