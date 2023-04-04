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Полиция задержала 50 нелегальных мигрантов на стройке в Подмосковье

Степан Жирнов
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Полиция задержала 50 нелегальных мигрантов на стройке в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, городской округ Химки, деревня Брёхово Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали 50 мигрантов в ходе рейда на стройке в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 4 апреля.

По ее словам, профилактическое мероприятие проводили на строительном объекте в деревне Брехово городского округа Химки, на котором трудилось 64 уроженца Средней Азии.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

После проверки документов оказалось, что 50 иностранцев прибыли на территорию России нелегально. В их отношении составили 91 административный протокол по статьям «Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации» и «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию». Каждого нарушителя оштрафовали на пять тысяч рублей.

Помимо этого оказалось, что восемь мужчин попытались предъявить документы с явными признаками подделки. Позже экспертиза показала, что штампы на бумагах не соответствуют оригиналу в том подразделении, которое якобы выдавало уведомление. В отношении этих нарушителей были возбуждены уголовные дела по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Другой рейд прошел в Ленинском городском округе. В результате проверки швейного цеха сотрудники полиции задержали 26 нелегальных мигрантов.

Подмосковье Административные правонарушения Химки Московская область МВД
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