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Полицейские задержали 26 иностранцев в нелегальном швейном цехе в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Полицейские задержали 26 иностранцев в нелегальном швейном цехе в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, Ленинский городской округ, ТЛПХ Зорька, Весенняя улица Карта всех событий

В Подмосковье полицейские ликвидировали нелегальный швейный цех и задержали 26 иностранцев. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 24 марта.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов провели рейд в Ленинском городском округе. В доме на Весенней улице полицейские обнаружили швейный цех, в котором нелегально жили и работали мигранты.

В момент проверки в здании находились более 50 уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, а также граждан Юго-Восточной Азии. Иностранцев проверили по учетным базам. В отношении 26 из них составили административные протоколы по статье «Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима проживания в Российской Федерации». Всем задержанным выписали штраф на пять тысяч рублей. В скором времени их депортируют из страны.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Сотрудники полиции разыскивают организатора незаконного цеха.

Другое уголовное дело по этой статье было возбуждено в столице. Москвичка незаконно зарегистрировала у себя в квартире двух иностранцев, не предоставив им жилья.

Подмосковье Административные правонарушения Депортация Московская область Полиция
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