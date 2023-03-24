Полицейские задержали 26 иностранцев в нелегальном швейном цехе в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Московская область, Ленинский городской округ, ТЛПХ Зорька, Весенняя улица Карта всех событий

В Подмосковье полицейские ликвидировали нелегальный швейный цех и задержали 26 иностранцев. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 24 марта.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов провели рейд в Ленинском городском округе. В доме на Весенней улице полицейские обнаружили швейный цех, в котором нелегально жили и работали мигранты.

В момент проверки в здании находились более 50 уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, а также граждан Юго-Восточной Азии. Иностранцев проверили по учетным базам. В отношении 26 из них составили административные протоколы по статье «Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима проживания в Российской Федерации». Всем задержанным выписали штраф на пять тысяч рублей. В скором времени их депортируют из страны.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Сотрудники полиции разыскивают организатора незаконного цеха.

Другое уголовное дело по этой статье было возбуждено в столице. Москвичка незаконно зарегистрировала у себя в квартире двух иностранцев, не предоставив им жилья.