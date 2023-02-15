Полиция задержала москвичку, которая фиктивно регистрировала мигрантов в своей квартире
На юго-востоке столицы сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая фиктивно регистрировала в своей квартире нелегальных мигрантов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО в среду, 15 февраля.
По данным ведомства, 31-летняя злоумышленница решила подзаработать и прописала двух иностранных граждан у себя в квартире на Мячковском бульваре. При этом женщина знала, что жить у нее эти люди не будут.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Фигурантка подписала обязательство о явке. Ей грозит до трех лет лишения свободы.
Другая история, связанная с мигрантами, произошла в Подмосковье. Местный житель зарегистрировал в своей квартире одиннадцать иностранцев.