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Полиция задержала москвичку, которая фиктивно регистрировала мигрантов в своей квартире

Степан Жирнов
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Полиция задержала москвичку, которая фиктивно регистрировала мигрантов в своей квартире
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва
Москва, Мячковский бульвар Карта всех событий

На юго-востоке столицы сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая фиктивно регистрировала в своей квартире нелегальных мигрантов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО в среду, 15 февраля.

По данным ведомства, 31-летняя злоумышленница решила подзаработать и прописала двух иностранных граждан у себя в квартире на Мячковском бульваре. При этом женщина знала, что жить у нее эти люди не будут.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Фигурантка подписала обязательство о явке. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Другая история, связанная с мигрантами, произошла в Подмосковье. Местный житель зарегистрировал в своей квартире одиннадцать иностранцев.

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