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Житель Подмосковья поставил на учет в своей квартире 11 нелегальных мигрантов

Степан Жирнов
Происшествия
Житель Подмосковья поставил на учет в своей квартире 11 нелегальных мигрантов
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Житель Подмосковья незаконно поставил на учет в своей квартире 11 иностранных граждан, не предоставив им фактического места для проживания. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 26 января.

По ее словам, незаконную деятельность 64-летнего жителя Щелковского района пресекли в рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ. В ходе мероприятия выяснилось, что зарегистрированные в квартире в поселке Литвиново иностранцы в помещении на самом деле не проживают.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Фигурант подписал обязательство о явке.

Другая история, связанная с нелегальными мигрантами, произошла на юго-западе столицы. Мужчина организовал производство фиктивных документов, информацию из которых его подельники вносили в официальную базу. Всех троих злоумышленников задержали.

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