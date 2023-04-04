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СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Волгоградской области

Степан Жирнов
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Волгоградской области
Фото: Пресс-служба Западного СУ на транспорте СК РФ

По факту гибели человека в результате крушения самолета в Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России во вторник, 4 апреля.

По данным ведомства, трагедия произошла на территории Среднеахтубинского района в поселке Стандартный. Пилот, не имевший права на управление воздушным судном, потерпел крушение на легкомоторном самолете «Беркут» RA-0485G. В результате мужчина 1964 года рождения скончался на месте от полученных травм. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Трагедия, о которой идет речь, произошла в понедельник, 3 апреля. Сотрудники Следственного комитета опубликовали видеозапись с места крушения самолета.

Следственный комитет Смерть Волгоградская область Уголовные дела Самолеты
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