Открытие первого обновленного магазина Zara в Москве ожидается в апреле

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Первый обновленный магазин Zara под новым названием готовится к открытию в апреле в торговом центре «Авиапарк». Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев.

— Как в Москве, так и в регионах, первые открытия ожидаются в апреле этого года. Исходя из публичных геоинформационных систем, стартовой площадкой станет магазин в торговом центре «Авиапарк», где закреплено новое название для торговой сети — Maag, — сказал он.

В отделе исследований рынка отметили, что россияне смогут воспользоваться услугами Zara для возврата подарочных сертификатов и купленных вещей до 15 мая. Отмечается, что логистика компании будет сохранена, несмотря на геополитический кризис, передает ТАСС.

Недавно «Вечерняя Москва» узнала у президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, почему компании Inditex выгодно передать свой бизнес и смогут ли россияне покупать привычную одежду популярной сети.

Собеседник «ВМ» рассказал, что из-за санкций доставка товаров в Россию стала в разы дороже. Этот фактор оказывает значительное влияние на стоимость одежды. Однако если российские бренды смогут составить достойную конкуренцию, это поможет сдерживать рост цен.