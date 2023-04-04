Опрос показал, что россияне заводят собак чаще, чем кошек

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Шестьдесят четыре процента опрошенных россиян заводят собак, а 31 процент респондентов — кошек, при этом более 30 процентов опрошенных признались, что для них не принципиально наличие родословной у животного. Об этом сообщили в группе «Ренессанс страхование» и пресс-службе сервиса «Гульдог».

Почти каждый четвертый опрошенный (23 процента) признался, что подобрал питомца на улице, 12 процентов приютили животное с передержки, когда предыдущий хозяин от него отказался.

Что касается расходов на содержание, жители РФ каждый месяц тратят на питомцев от 2 до 5 тысяч рублей. Больше всего тратят на домашних питомцев жители Екатеринбурга: более 10 000 рублей.

Также жители России назвали самые большие риски в содержании питомцев. 83 процента считают таковыми внезапную и серьезную болезнь, 60 процентов — несчастный случай, 41 процент — побег животного из дома, передает РИАМО.

20 марта бездомная кошка забралась на дуб возле дома № 13 на улице Солдата Корзуна в Петербурге и не могла слезть около 12 часов. Животному помогли спасатели. После спасения кошку приютила местная жительница, питомцу дали кличку Миен. На адаптацию ей потребовалось чуть больше недели, сообщает издание «Невские новости».

«Собачников» в Москве оказалось больше, чем «кошатников». Согласно данным базы ветеринарной автоматизированной системы, самыми популярными питомцами у горожан стали собаки миниатюрных пород. Лидирующую позицию по количеству регистраций занимают йоркширские терьеры — их более 63 тысяч.