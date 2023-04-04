Сергей Собянин: Завод «Москвич» станет одним из главных поставщиков машин для такси и каршеринга по всей стране

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Таксопарк «Яндекс.Такси» получил первые 50 автомобилей «Москвич-3». Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы заключили соглашения с «Яндекс.Такси» на поставку пяти тысяч кроссоверов, из которых две тысячи — с электродвигателем. Это один из крупнейших контрактов в мире по поставкам электромобилей для такси и каршеринга, вклад в улучшение экологии и хороший пример для других городов, — рассказал глава города.

«Москвич» станет одним из основных поставщиков автомобилей для такси и каршеринга по всей стране. Также совместно с ПАО «КАМАЗ» был создан план возрождения «Москвича», который рассчитан на шесть лет.

В настоящее время на заводе собрали уже семь тысяч машин, до конца года планируется выпустить 50 тысяч автомобилей, 10 тысяч из которых будут с электродвигателем. В следующем году будет поставлена задача по производству 100 тысяч таких машин, написал Собянин в своем Telegram-канале.

За 11 лет таксомоторные компании получили 1,8 миллиарда рублей на покупку больше 70 тысяч машин. По словам мэра Москвы, в этом году на обновление автопарка выделят еще 225 миллионов рублей.