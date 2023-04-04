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Андрей Бочкарев: В рамках «старой» схемы в Москве осталось достроить 40 жилых проектов

Полина Пашкина
Город
Андрей Бочкарев: В рамках «старой» схемы в Москве осталось достроить 40 жилых проектов
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Порядка 40 объектов жилой недвижимости осталось достроить в Москве на конец первого квартала 2023 года. Речь идет о зданиях, возводимых в рамках «старой» схемы Закона о долевом строительстве (214-ФЗ), когда застройщик напрямую привлекает средства дольщиков. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Уточняется, что, помимо жилых домов, в городе также строятся 20 объектов нежилого назначения.

— К ним относятся апартаменты, офисные здания и паркинги, помещения, которые также реализуются по договорам долевого участия. Площадь таких объектов на сегодняшний день в Москве составляет порядка 0,7 миллиона квадратных метров, — отметил Бочкарев.

Всего по «старой» схеме в столице достраивают 60 проектов общей площадью 3,2 миллиона квадратных метров. Руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что еще часть объектов доводят до готовности вне схем.

Российские девелоперы в июле 2019 года перешли к проектному финансированию с использованием счетов эскроу. Это позволяет обеспечить безопасность средств, которые граждане вложили в строительство недвижимости.

В Новой Москве построят жилой квартал «Квартал Марьино» в экостиле, рассказал ранее Андрей Бочкарев. Концепция оформления жилого комплекса основана на эстетике бескрайних полей и лугов.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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