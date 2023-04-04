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Пятую новостройку передали под заселение по реновации в Южном Медведкове

Никита Худяков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Пятую новостройку передали под заселение по реновации в Южном Медведкове
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, улица Молодцова, 25к1 Карта всех событий

В районе Южное Медведково передали под заселение пятый дом, возведенный по программе реновации. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Более 400 жителей двух старых домов на Полярной улице (дом 16, корпус 1, и дом 17, корпус 1) уже в конце марта начали рассматривать предложения новых квартир. Для оформления документов на переезд центр информирования по переселению работает в ранее переданной новостройке по адресу проезд Дежнева, дом 8, — сказал он.

В новом монолитном доме находятся 187 квартир: 34 трехкомнатные, 119 двухкомнатных и 34 однокомнатные. Во дворе обустроены спортивная и детская площадки, проведено озеленение и освещение. Кроме того, территорию рядом с домом организовали по принципу «двор без машин» — парковка расположена на подземном уровне, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Левкин рассказал, что более 350 человек в Даниловском районе приступили к переезду по программе реновации. В новом доме обустроили 161 квартиру: 65 однокомнатных, 74 двухкомнатные (в том числе две для маломобильных граждан) и 22 трехкомнатные.

Район Южное Медведково Москва Реновация
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