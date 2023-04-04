Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лукашенко поблагодарил Россию за помощь в сфере технической разведки

Лейла Алиева
В мире
Лукашенко поблагодарил Россию за помощь в сфере технической разведки
Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил России благодарность за оказанную помощь в сфере технической разведки. Об этом он заявил во время встречи с директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным во вторник, 4 апреля.

— Хочу вас поблагодарить за ту помощь, которую вы оказываете в оснащении и переоснащении нашей службы, — сказал он.

Белорусский лидер также добавил, что спецоперация заставила со всех сторон взглянуть на структуры силового блока страны, после чего они стали работать активнее, передает ТАСС.

Лукашенко 31 марта заявил, что в случае нарастания угроз на территорию Белоруссии введут стратегическое ядерное оружие. Он уточнил, что ранее отдал распоряжение о незамедлительном восстановлении площадки для ядерных боеголовок «Тополя».

До этого президент России Владимир Путин объявил, что РФ разместит ядерные тактические боеголовки в Белоруссии. Глава государства уточнил, что для этого будет построено хранилище, работы по его возведению должны завершиться к июлю.

Белоруссия Александр Лукашенко Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Впечатляющие инвестиции

Иван Кудря
Иван Кудря

Источник эндорфинов: почему важно заниматься спортом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Добыть воду на Луне

Все мнения
О проекте