Лукашенко поблагодарил Россию за помощь в сфере технической разведки

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил России благодарность за оказанную помощь в сфере технической разведки. Об этом он заявил во время встречи с директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным во вторник, 4 апреля.

— Хочу вас поблагодарить за ту помощь, которую вы оказываете в оснащении и переоснащении нашей службы, — сказал он.

Белорусский лидер также добавил, что спецоперация заставила со всех сторон взглянуть на структуры силового блока страны, после чего они стали работать активнее, передает ТАСС.

Лукашенко 31 марта заявил, что в случае нарастания угроз на территорию Белоруссии введут стратегическое ядерное оружие. Он уточнил, что ранее отдал распоряжение о незамедлительном восстановлении площадки для ядерных боеголовок «Тополя».

До этого президент России Владимир Путин объявил, что РФ разместит ядерные тактические боеголовки в Белоруссии. Глава государства уточнил, что для этого будет построено хранилище, работы по его возведению должны завершиться к июлю.