Глава СПЧ призвал как можно скорее закрыть «Википедию»

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В «Википедии» очень много искажений политических и исторических фактов, в связи с чем ее нужно закрыть как можно скорее, создав альтернативу. Об этом во вторник, 4 апреля, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

— Мое мнение относительно «Википедии» — ее нужно закрыть. Но она удобна в некоторых аспектах, она удобна для получения справок. Там много искажений, мягко говоря, когда речь идет о политике, об истории, а простые вещи удобно искать, — сказал он.

По словам Фадеева, необходимо как можно скорее создать альтернативный ресурс, чтобы закрыть «Википедию», передает ТАСС.

Роскомнадзор обязал поисковики помечать «Википедию» как нарушителя закона, потому что компания отказывается выполнять требования законодательства и удалять запрещенный контент. В числе запрещенных материалов, к которым у ведомства есть вопросы, присутствуют фейки о ходе специальной военной операции на Украине.

Российский аналог «Википедии» сайт «Знание» планируется запустить в первом квартале текущего года. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.