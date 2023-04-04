Алексей Царев и Алена Стадник: «В Москве есть все для мотивации и перезагрузки»

Фото: Пресс-служба мероприятия

22 апреля в Москве пройдет турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Кремля — Гордость России!». Организатор — президент Российского танцевального союза и Евро-Азиатского танцевального совета, почетный вице-президент WDC, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов.

Алексей Царев и Алена Стадник впервые выйдут на Кремлевский паркет и будут соревноваться в турнире по европейской программе среди профессионалов. Они недавно перешли в Российский танцевальный союз из другой федерации. В марте на чемпионате России этот дуэт успешно выступил сразу в двух турнирах. Оттанцевав соревнование среди любителей 11 марта, ребята приняли молниеносное решение о переходе в профессионалы и успели станцевать и в этой категории 12 марта, причем весьма успешно — вышли в финал, заняв почетное шестое место. И в этом пара проявила свою спортивную целеустремленность и уникальность… С начала года у Алексея и Алены был очень напряженный график. Они участвовали в турнирах практически каждые выходные. Затем, перед очень важным, знаковым событием танцоры взяли паузу в соревнованиях и сосредоточились на отдыхе и подготовке непосредственно к Кубку Кремля. А это также важная составляющая в жизни каждого спортсмена…

Алена:

Для меня очень важно иметь возможность переключаться, особенно после таких тяжелых турниров, чемпионатов, когда идет и физическая подготовка напряженная, и при этом, естественно, моральный накал. После этого очень хочется выдохнуть. Вот как раз мы сейчас в принципе этим и занимаемся, выдыхаем. На днях в Океанариуме были. Я люблю читать, смотреть кино. И еще очень люблю готовить. Для меня это тоже творческий процесс, в который я погружаюсь. И он меня расслабляет.

Алексей:

Очень важно не крутиться как белка в колесе на одном месте, не гонять одни и те же мысли в голове по поводу своего танца или еще по какому-то поводу. Мне очень помогает поиск новых эмоций, новых ощущений. Сходить погулять, встретиться с друзьями, посидеть или как Алена говорит, сходить в Океанариум (смеется). В общем, что угодно, что помогло бы разгрузить голову. Она, как и тело, нуждается в перезагрузке. А в Москве для этого много чего есть… Я считаю, самый лучший отдых от танцев это что-нибудь поделать немного с другим посылом. Мне кажется, это отлично перезагружает и мотивирует. Я на самом деле очень люблю разные виды спорта. И если есть минутка, я бы с удовольствием встретился бы с ребятами, поиграл в футбол или волейбол. Просто кино посмотреть, сходить в театр, на выставку. Это самое классное время препровождения после рабочего тренировочного дня, турниров, сборов, всей этой гонки, которая у нас сейчас есть. Вот недавно мы ходили в Третьяковку. Смотрели основную экспозиции. Очень понравилось. Еще были на выставке импрессионистов в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Моне, Ренуар. Впечатления — супер! Любим ходить на выступления ансамбля Моисеева — народные танцы. Потрясающе ребята танцуют. С удовольствием бывал бы на их выступлениях почаще. И, конечно, балет. На днях взяли билеты на «Спартак» наконец-то. В мае пойдем.

Алена:

Леша стоял в очереди героически (смеется).

Алексей:

Да, очередь там, конечно, потрясающая была (смеется). Но это то, что обязательно нужно смотреть всем танцорам независимо от направления.

Алена:

Еще мы недавно были на концерте Рахманинова. Это одно из событий в юбилейной программе «Рахманиновские дни». Солист — Николай Луганский, лучший на мой взгляд исполнитель Рахманинова В России. Это была великолепная возможность насладиться классической музыкой.

Алексей:

Сейчас много концертов проходит, посвященных 150-летию со дня рождения Рахманинова. На один из них мы попали. Музыка потрясающая. Получили колоссальное удовольствие.

Просто погулять по Москве — это тоже отличный способ набраться положительных эмоций. Мы живем в районе Крылатского и Строгино. Мне нравится Строгинская пойма, берег реки. Летом позагорать, покупаться ходим. Там много всяких активностей, можно и на велосипедах покататься, и побегать.

Алена:

Я выросла рядом с Крылатскими холмами, и мы туда часто ходим гулять. Это очень живописные места. Я там знаю, каждый уголок. Там и природа очень красивая, и для занятий спортом тоже всё есть. Ручей протекает, можно уточек покормить. В общем все есть для того, чтобы отдохнуть и душой, и телом.