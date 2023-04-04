Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в пруду в Измайловском парке

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в пруду в Измайловском парке
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Серебряно-Виноградный пруд Карта всех событий

По факту массовой гибели рыбы в Измайловском парке проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 4 апреля.

По ее словам, рыба погибла в Серебряно-Виноградном пруду на территории парка. Для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего ведомство проводит проверку с привлечением контролирующих органов. Специалисты взяли пробы воды для анализа.

По результатам проверки прокуратура оценит деятельность ответственных лиц и примет меры реагирования.

Прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в пруду в Измайловском парке Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Примечательно, что ранее уже были зафиксированы случаи сброса загрязняющих веществ в водоемы на территориях Измайловского и Терлецкого парков.

— Прокуратура контролирует выявление источников сбросов, — резюмировала Нефедова.

Похожая история произошла в озере в Брянской области. По факту массовой гибели рыбы была проведена проверка. Она показала, что причиной катастрофы стали паводки, из-за которых в воду попала гниющая трава. Образовавшийся избыток углекислого газа стал смертельным для сотен рыб.

Восточный административный округ (ВАО) Проверки Москва Прокуратура Рыба
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Впечатляющие инвестиции

Иван Кудря
Иван Кудря

Источник эндорфинов: почему важно заниматься спортом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Добыть воду на Луне

Все мнения
О проекте