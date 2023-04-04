Прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в пруду в Измайловском парке

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Серебряно-Виноградный пруд Карта всех событий

По факту массовой гибели рыбы в Измайловском парке проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 4 апреля.

По ее словам, рыба погибла в Серебряно-Виноградном пруду на территории парка. Для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего ведомство проводит проверку с привлечением контролирующих органов. Специалисты взяли пробы воды для анализа.

По результатам проверки прокуратура оценит деятельность ответственных лиц и примет меры реагирования.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Примечательно, что ранее уже были зафиксированы случаи сброса загрязняющих веществ в водоемы на территориях Измайловского и Терлецкого парков.

— Прокуратура контролирует выявление источников сбросов, — резюмировала Нефедова.

Похожая история произошла в озере в Брянской области. По факту массовой гибели рыбы была проведена проверка. Она показала, что причиной катастрофы стали паводки, из-за которых в воду попала гниющая трава. Образовавшийся избыток углекислого газа стал смертельным для сотен рыб.