«Катастрофа, растянутая на столетия»: подъем Мирового океана грозит России потерей территорий

Фото: pixabay.com

Ежегодно уровень Мирового океана растет. Из-за этого в течение XXI века может исчезнуть ряд низко расположенных островов, а Россия потеряет территорию, сопоставимую с площадью крупной европейской страны. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал климатолог Владимир Клименко.

Катастрофическое событие

По его словам, подъем воды в мире происходит постепенно.

— Отличие ситуации на нашей планете от описанного в Библии в том, что там описано конкретное катастрофическое событие. Нынешнее повышение уровня океана — катастрофа, растянутая на столетия, — рассказал эксперт.

По словам климатолога, за последние сто лет уровень океана поднялся примерно на 25 сантиметров. До конца XXI века он может подняться еще больше, предупредил специалист.

Несмотря на кажущуюся небольшой цифру, такой подъем способен сильно повлиять на ситуацию на планете, подчеркнул Клименко.

— Реальный общий масштаб повышения уровня до конца этого столетия будет в пределах одного метра. Но это только на первый взгляд кажется, что метр — это немного. Метр — примерно то же самое, что и среднее глобальное потепление, которое составляет один градус. Этот один градус в некоторых местах превращается в пять, а в Москве — в три с половиной. Вот и средний по миру один метр подъема в некоторых местах может откликнуться трехметровым повышением уровня океана, — заметил эксперт.

Как отметил климатолог, в результате подъема уровня воды может пострадать южное побережье США. В России повышение уровня воды может особенно ярко проявиться на побережье Северного Ледовитого океана. Из-за этого там увеличится частота штормов. В Финском заливе повышение уровня воды на метр может привести к многократному повышению частоты штормовых наводнений, заметил специалист.

Потеря территорий

Шторма не единственная проблема, которую влечет за собой повышение уровня океана, подчеркнул климатолог.

— При повышении уровня моря происходит размыв морских берегов. Россия за последние 20 лет каждый год теряет территорию, равную Андорре: порядка 400 квадратных километров в год. То же самое нас ждет и в ближайшие 100 лет. За 100 лет Россия потеряет территорию, эквивалентную территории Нидерландов, — предупредил Клименко.

Климатолог обратил внимание, что со временем на Земле и вовсе исчезнут все низко расположенные территории. Например, через столетие могут уйти под воду так любимые россиянами Мальдивские острова. Такая судьба ждет все коралловые острова, выступающие над уровнем океана на один-два метра, уверен эксперт.

Специалист подчеркнул, что подъем уровня воды сказывается на электростанциях, мостах, портах и других объектах, расположенных близко к воде. Чтобы избежать подобных проблем, все подобные объекты в России и других странах необходимо строить с учетом подъема уровня воды в будущем, заключил эксперт.