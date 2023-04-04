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Собянин: Благодаря офсетным контрактам в Москве построен целый ряд фармацевтических заводов

Никита Худяков
Город
Собянин: Благодаря офсетным контрактам в Москве построен целый ряд фармацевтических заводов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Правительство Москвы заключило десять офсетных контрактов на общую сумму 95 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время заседания президиума Госсовета, посвященного развитию промышленности страны в условиях санкционного давления, под председательством президента России Владимира Путина.

— Мы заключили 10 таких (офсетных — прим. «ВМ») контрактов на сумму 95 миллиардов рублей. При этом сброс цены был от 25 до 50 процентов. Мы сэкономили на этом 25 миллиардов рублей, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что в городе благодаря офсетным контрактам построен ряд фармацевтических заводов по производству медицинских изделий, лекарственных препаратов и детского питания. Покупателями товаров становятся также жители других регионов, передает агентство городских новостей «Москва».

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее сообщил, что в январе 2023 года производство лекарств в Москве увеличилось в 2,2 раза. Он отметил, что предприятия могут претендовать на субсидии или займы по ставке ниже банковской на покупку нового оборудования и развитие производства.

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