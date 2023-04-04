Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Снаряд, найденный на стройке на северо-западе Москвы, оказался ненастоящим

Степан Жирнов
Происшествия
Снаряд, найденный на стройке на северо-западе Москвы, оказался ненастоящим
Фото: Pixabay
Москва, улица Демьяна Бедного, 22к3 Карта всех событий

Сообщение о находке снаряда на стройке на северо-западе Москвы оказалось ложным. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 4 апреля.

По словам собеседника «ВМ», сотрудники экстренных служб прибыли на стройку по адресу улица Демьяна Бедного, дом № 22, корпус 3, и нашли лишь металлический предмет, не имеющий отношения к снарядам.

— В строящемся пятиэтажном панельном здании был обнаружен металлический предмет, не похожий на снаряд, — резюмировал источник.

Похожая история произошла 24 марта на улице Вавилова на юго-западе столицы. На территории ТЭЦ-20 обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.

Район Хорошево-Мневники Экстренные службы Москва Взрывные устройства Северо-Западный административный округ (СЗАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Впечатляющие инвестиции

Иван Кудря
Иван Кудря

Источник эндорфинов: почему важно заниматься спортом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Добыть воду на Луне

Все мнения
О проекте