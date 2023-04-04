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Снаряд, найденный на стройке на северо-западе Москвы, оказался ненастоящим
Москва, улица Демьяна Бедного, 22к3 Карта всех событий
Сообщение о находке снаряда на стройке на северо-западе Москвы оказалось ложным. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 4 апреля.
По словам собеседника «ВМ», сотрудники экстренных служб прибыли на стройку по адресу улица Демьяна Бедного, дом № 22, корпус 3, и нашли лишь металлический предмет, не имеющий отношения к снарядам.
— В строящемся пятиэтажном панельном здании был обнаружен металлический предмет, не похожий на снаряд, — резюмировал источник.
Похожая история произошла 24 марта на улице Вавилова на юго-западе столицы. На территории ТЭЦ-20 обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.
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