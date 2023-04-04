В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту

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В столице начал работать чат-бот, который ответит на вопросы граждан, желающих поступить на военную службу по контракту. Об этом стало известно во вторник, 4 апреля.

Виртуальный помощник @MskContract_bot в Telegram ответит на вопросы, касающиеся контрактной службы, выплат, льгот и мер соцподдержки военнослужащих и их семей. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117, также всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

Также в столице заработал единый пункт отбора на военную службу по контракту. По словам военного комиссара Москвы Максима Локтева, с гражданами, которые изъявили желание служить по контракту, будут проведены профессиональные собеседования группой инструкторов.

Срок прохождения такой военной службы будет определяться индивидуально, при этом минимальный срок составляет 11 месяцев. При подписании контракта россиянам выдадут единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

Подробнее о выплатах, льготах, требованиях военкомата, а также о другой полезной информации для будущих контрактников — в материале «Вечерней Москвы».