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Педагог поцарапала непослушную первоклассницу в школе на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Педагог поцарапала непослушную первоклассницу в школе на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В школе на севере Москвы учительница поцарапала руку первоклассницы острым карандашом. Об этом стало известно во вторник, 4 апреля.

По предварительным данным, инцидент произошел на перемене между уроками в понедельник, 3 апреля. Классный руководитель заметила, что ученица обняла сверстника. Возмутившись, женщина потребовала от ребенка сохранять дистанцию.

После этого учительница подошла к первокласснице и начертила у нее на руке несколько крестиков карандашом, тем самым исцарапав ладонь.

Когда ребенок пришел домой, воспалившиеся от грифеля царапины заметила мать. Девочка все рассказала маме, которая обратилась к врачам и в полицию.

Как сообщил «МК», мать пострадавшей считает, что учитель давно предвзято относится к ее ребенку.

Другой случай произошел в подмосковной школе. Учительница русского языка избила школьницу из-за плохой прически.

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