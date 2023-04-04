В Госдуме объяснили, зачем нужен закон, меняющий расчет платы за отопление

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Минстрой разработал законопроект, который предполагает внесение изменений в способ расчета платы за отопление. Это позволит исключить резкие колебания в тарифах. Заместитель председателя Комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала «Вечерней Москве», изменится ли что-то для москвичей и сколько потребители смогут сэкономить.

По словам эксперта, законопроект позволит столице на правовых основаниях определять собственную политику в сфере ЖКХ. Москва давно имеет существенные особенности в сфере ЖКХ, а законопроект позволит принимать самостоятельные решения.

— Данный законопроект будет давать Москве право самостоятельно определять, как рассчитывать тепло. Скорее всего, ничего не изменится. Никаких новых способов расчета не будет. Законопроект лишь позволит на федеральном уровне столице изменить способ расчета. Например, некоторое время назад правительство РФ предлагало перейти на оплату за отопление по факту. В таком случае москвичи будут платить только в месяцы, когда они используют отопление. Законопроект, который предлагает Минстрой, поможет обезопасить столицу от таких методов расчета. Они не подходят для москвичей, — сказала она.

При этом оплата за отопление для москвичей не станет дешевле или дороже, подытожила Разворотнева.

Жителей России хотят обязать впускать работников ЖКХ в квартиры и дома для установки и обслуживания умных счетчиков. Председатель Жилищного союза, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин рассказал «ВМ», что обсуждаемая возможность попадания в жилище сотрудников ЖКХ является фактической попыткой отменить конституционный запрет на доступ в жилье без согласия проживающих.

Как отметил специалист, беспрепятственное попадание людей в квартиры под предлогом установки умных счетчиков может привести к росту преступности.