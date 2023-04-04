Мельниченко возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbes

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Рейтинг самых богатых российских бизнесменов по версии журнала Forbes впервые возглавил основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает издание.

По данным журнала, состояние бизнесмена оценивается в 25,2 миллиарда долларов.

На втором месте расположился глава «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием в 23,7 миллиарда долларов. На третьей позиции оказался председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 22,1 миллиарда долларов.

Четвертым стал глава «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием в 21,6 миллиарда долларов. Пятую строчку занял председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 20,9 миллиарда долларов.

Общее состояние всех российских миллиардеров увеличилось за год с 353 миллиардов долларов до 505 миллиардов долларов, говорится в материале.

Также стало известно, что владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно возглавил рейтинг богатейших людей мира. Его состояние оценили в 211 миллиардов долларов. Второе место занял глава Tesla Илон Маск с состоянием в 180 миллиардов долларов. Третьим стал основатель Amazon Джефф Безос — 114 миллиардов долларов.