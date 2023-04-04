Владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно возглавил рейтинг богатейших людей мира

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Американское издание Forbes представило 37-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. Список возглавил 74-летний руководитель группы LVMH (владеет брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Moët & Chandon и другими) Бернар Арно.

Состояние Арно и его семьи оценили в 211 миллиардов долларов. Владелец Louis Vuitton и Dior стал единственным бизнесменом в рейтинге, капитал которого превышает 200 миллиардов долларов.

Заняв первое место в рейтинге, Арно сместил прошлогоднего лидера — главу Tesla Илона Маска. Акции принадлежащей бизнесмену компании рухнули на 65 процентов. Капитал Маска, согласно рейтингу, в настоящий момент оценивается в 180 миллиардов долларов.

Третье место в списке занял основатель Amazon Джефф Безос. Он «скатился» в рейтинге на одну строчку вниз по сравнению с прошлогодними итогами. Состояние Безоса оценили в 114 миллиардов долларов.

Издание Forbes отметило, что почти половина участников рейтинга стала беднее по сравнению с 2022 годом. Совокупное состояние всех оказавшихся в списке оценивается в 12,2 триллиона долларов, что на 500 миллиардов долларов меньше, чем в прошлом году.

В декабре 2022 года Бернару Арно уже удавалось занять первое место в списке самых богатых людей по версии Forbes. Как и сейчас, тогда он «подвинул» Илона Маска на вторую позицию.