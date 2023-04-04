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Приметы и советы

Мотоциклист пострадал в ДТП на юго-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Мотоциклист пострадал в ДТП на юго-западе Москвы
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы
Москва, улица Миклухо-Маклая Карта всех событий

На юго-западе столицы в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы во вторник, 4 апреля.

По данным ведомства, авария произошла на улице Миклухо-Маклая в районе дома № 15. Столкнулись автомобиль такси и мотоцикл. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил ранения и был госпитализирован.

По факту произошедшего проводится административное расследование.

Другое ДТП произошло в ночь на вторник, 4 апреля, на 92-м километре МКАД. Автомобиль сбил женщину, шедшую по проезжей части. От полученных травм пешеход скончалась на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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