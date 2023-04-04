Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины на МКАД

Фото: МВД Медиа

Москва, МКАД, 92-й километр Карта всех событий

По факту гибели пешехода на 92-м километре МКАД возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы во вторник, 4 апреля.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ДТП, о котором идет речь, произошло в ночь на вторник на 92-м километре МКАД. Водитель такси сбил женщину, которая передвигалась по проезжей части. От полученных травм 42-летняя пешеход скончалась на месте.