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Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины на МКАД
Москва, МКАД, 92-й километр Карта всех событий
По факту гибели пешехода на 92-м километре МКАД возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы во вторник, 4 апреля.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
ДТП, о котором идет речь, произошло в ночь на вторник на 92-м километре МКАД. Водитель такси сбил женщину, которая передвигалась по проезжей части. От полученных травм 42-летняя пешеход скончалась на месте.
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