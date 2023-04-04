Гулявшая по проезжей части женщина скончалась в результате ДТП на МКАД

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, МКАД, 92-й километр Карта всех событий

Женщина, которую сбил автомобиль во время прогулки по проезжей части МКАД, скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы во вторник, 4 апреля.

ДТП произошло ночью на внешней стороне 92-го километра МКАД. Водитель автомобиля сбил женщину, которая прогуливалась по проезжей части.

— В результате ДТП 42-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку всех обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия, — говорится в сообщении.

Еще одно ДТП произошло на внутренней стороне Садового кольца, где водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в отбойник.