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Новостройку по реновации в районе Нагатинский Затон передали под заселение

Евгений Жуков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройку по реновации в районе Нагатинский Затон передали под заселение
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Москва, улица Речников, 18/20 Карта всех событий

Более 550 жителей трех старых домов на улице Речников в столичном районе Нагатинский Затон в ближайшее время переедут в комфортные квартиры по программе реновации. Об этом во вторник, 4 апреля, рассказал глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Новостройка на улице Речников стала 20-й в округе и четвертой в районе, куда началось заселение по программе реновации. Ранее в Нагатинском Затоне передали под заселение новостройку на улице Речников и два здания на Судостроительной улице, — рассказал глава департамента.

Москвичи, которые переедут в новое жилье, будут проживать рядом с теми же местами учебы и работы, а также смогут пользоваться привычными пешими и транспортными маршрутами. Вблизи находятся несколько школ, лицей и свыше 15 детских садов.

По словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества Максима Гамана, на первом этаже новостройки на улице Речников уже функционирует центр информирования по переселению, в котором москвичи могут получить информацию и квалифицированную помощь в оформлении документов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Левкин рассказал, что более 350 человек в Даниловском районе приступили к переезду по программе реновации. В новом доме обустроили 161 квартиру: 65 однокомнатных, 74 двухкомнатные и 22 трехкомнатные.

Жилье Москва Район Нагатинский Затон Реновация
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