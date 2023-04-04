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Приметы и советы

Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на Бесединском шоссе

Евгений Белоусов
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на Бесединском шоссе
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Бесединское шоссе, 15 Карта всех событий

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в районе дома № 15 на Бесединском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 4 апреля, сообщил источник в экстренных службах города.

Пор словам собеседника «ВМ», легковушка въехала в грузовой автомобиль. На данный момент известно о двух пострадавших, одного из которых доставили в больницу. Второй от госпитализации отказался. Сейчас движение в районе аварии затруднено.

Другое ДТП произошло в ночь на вторник, 4 апреля, на 92-м километре МКАД. Автомобиль сбил женщину, шедшую по проезжей части. От полученных травм пешеход скончалась на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

30 марта ДТП произошло на Большой Тульской улице на юге Москвы, где столкнулись два автомобиля. Из-за аварии на некоторое время произошел перебой в движении двух маршрутов автобусов.

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