Каблуки, утюг и детские игрушки: топ-10 бесполезных вещей на отдыхе

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Собираясь на отдых, люди часто берут с собой много вещей, которые потом оказываются им совсем не нужны. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, как не набрать с собой лишнего багажа в отпуск и не перегрузить чемодан бесполезными предметами.

По словам эксперта по туризму Николая Мельника, есть множество вещей, которые люди берут для «перестраховки». Среди них:

спортивные снаряды и форма

Очень многие, как утверждает специалист, спрашивают, есть ли в отеле спортзал, берут с собой в путешествие снаряды и форму, а в итоге не используют их совсем.

плойки, фены, утюжки для волос

— Женщины любят взять с собой эти предметы, хотя они есть в отеле. К тому же в странах субтропического климата плойка для волос — совершенно бессмысленный атрибут, потому что волосы там вьются сами собой из-за погодных условий, — уверен Мельник.

обувь на каблуке

Очень опрометчиво, по мнению эксперта, брать с собой на отдых обувь на каблуках, потому что на песчаном пляже носить ее просто неудобно.

лекарства

— Если семья едет на отдых с детьми, то для подстраховки берет с собой огромную аптечку с разными таблетками (антигистаминные, средства против аллергии, ингаляторы, пластыри — прим. «ВМ»), — рассказал Мельник. — Для подстраховки это хорошая тема, но аптечка практически никогда не используется на деле.

верхняя одежда

Многие берут ее с собой, потому что боятся прохладных вечеров. Но в сезон отпусков куртки, ветровки и другая верхняя одежда оказываются ненужными, считает эксперт.

утюг, отпариватель, чайник

Эти предметы, по мнению Мельника, тоже не нужны на отдыхе, потому что чаще всего их предоставляют в отеле.

деловые костюмы

Если человек не совмещает работу и отдых, то не стоит брать такую одежду в отпуск. Скорее всего, не найдется повода, чтобы ее надеть, пояснил Мельник.

детские игрушки

— Игрушки для песка проще не везти с собой из дома, а лучше покупать их уже на месте отдыха и оставить потом в отеле, чтобы не перегружать на обратном пути багаж дополнительными вещами, — рекомендовал специалист.

Также он отметил, что среди туристов, путешествующих с детьми, распространена практика передавать такие игрушки другим постояльцам в отеле, чтобы не везти их с собой.