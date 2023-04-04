В Москве приводят в порядок дворовые территории и фасады жилых домов

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Столичные службы начали приводить в порядок дворовые территории и фасады жилых домов в рамках весеннего месячника благоустройства. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе московского комплекса городского хозяйства.

— Очищаем фасады. В первую очередь — домов, выходящих на центральные улицы и вылетные магистрали. Процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности: объекты возле дорог с интенсивным движением очищаем по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, — частично, — говорится в сообщении.

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Специалисты также промывают детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы. Некоторые элементы при необходимости отремонтируют и покрасят. Кроме того, приводятся в порядок газоны, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также в рамках месячника по благоустройству в столице промоют транспортные тоннели. В работах будут задействованы аппараты высокого давления и специальные растворы для промывки стен инженерных сооружений.

В Москве промоют порядка двух тысяч инженерных сооружений, среди них конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, перильные ограждения, а также лестницы.