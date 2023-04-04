Один человек погиб в результате ДТП на юге Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Бесединское шоссе Карта всех событий

На юге столицы произошло ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы во вторник, 4 апреля.

По данным ведомства, авария произошла на Бесединском шоссе, в районе дома № 38. В результате столкновения грузовика Isuzu и автомобиля каршеринга Toyota погиб водитель легковой машины.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, подробности произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что на Бесединском шоссе произошла авария, в которой пострадало два человека.