Глава Тульской области обратился к Путину с просьбой вернуть в школы уроки черчения

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Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть в школы урок черчения.

— Химия, металлургия, оборонка, инженеры, конструкторы, технологи, даже педагоги технических вузов — все просят вернуть в школу черчение. Это начало основ по инженерным знаниям, — отметил глава региона в процессе заседания президиума Госсовета России.

Он также добавил, что с черчением сегодня не могут сравниться другие дисциплины, например, 3D-моделирование. Дюмин подчеркнул, что это не его личное мнение — с подобным предложением выступают как опытные конструкторы, так и молодые инженеры, передает официальный сайт Кремля.

Рабочая поездка президента России в Тулу началась 4 апреля. Путин посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве оборудования для строительства и обновления железнодорожных путей, тяжелой путевой техники. В ходе поездки российский лидер провел заседание президиума Госсовета, которое прошло в режиме видеосвязи.