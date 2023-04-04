Путин прибыл в Тулу и посетил завод «Тулажелдормаш»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область, где проведет заседание президиума Госсовета. Об этом стало известно во вторник, 4 апреля.

Отмечается, что глава государства посетил завод «Тулажелдормаш», специализирующийся на производстве оборудования для строительства, содержания и обновления железнодорожных путей, а также тяжелой путевой техники, передает ТАСС.

О рабочей поездке президента России в Тульскую область стало известно 3 апреля. Во время нее Путин проведет заседание президиума Госсовета, которое пройдет в режиме видеосвязи. Его основной темой станет развитие отечественной промышленности в условиях санкционного давления.

В конце прошлого года Владимир Путин уже приезжал в Тулу. Тогда он посетил Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова. Сильнее всего внимание главы государства привлекло модернизированное боевое отделение БМП-2.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу на прошлой неделе проинспектировал предприятия оборонно-промышленного комплекса Челябинской и Кировской областей. Глава Минобороны ознакомился с производством артиллерийских, танковых и минометных снарядов, а также неуправляемых авиационных ракет.