Рябков заявил о крахе отношений России и США

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Российско-американские отношение подошли к своему краху, заявил во вторник, 4 апреля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Где мы были в отношениях с США в 2010 году и к чему администрация Обамы, потом Трампа, потом Байдена привели наши отношения. Я, наверное, опишу нынешнее состояние этих отношений одним словом — крах, отношения разрушены, — уточнил он.

По словам дипломата, отношения между двумя государствами совсем не те, что были во времена подписания Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Однако вся вина лежит исключительно на Вашингтоне, добавил Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал указ о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. В тексте постановления говорится, что решение о возобновлении сотрудничества в рамках договора будет принимать глава государства.

Политолог Сергей Маркелов рассказал «Вечерней Москве», что слова президента относительно приостановки участия в СНВ-3 — сильный политический ход. Чтобы адекватно ответить на это заявление, американскому президенту придется придумать грамотный встречный шаг.