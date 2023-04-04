Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ребенка изъяли у жительницы востока Москвы из-за неисполнения родительских обязанностей

Степан Жирнов
Происшествия
Ребенка изъяли у жительницы востока Москвы из-за неисполнения родительских обязанностей
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, улица Сталеваров Карта всех событий

На востоке города семилетнего ребенка изъяли у недобросовестной матери. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 4 апреля.

По ее словам, мальчика забрали из квартиры на улице Сталеваров 3 апреля. В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что уход за ребенком не поддерживался на приемлемом уровне: мальчику не хватало еды, он проживал в грязной квартире.

В результате такого образа жизни здоровье ребенка было подорвано. Мальчика госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь.

Ребенка изъяли у жительницы востока Москвы из-за неисполнения родительских обязанностей Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

— Соблюдение прав и законных интересов ребенка и его дальнейшее жизнеустройство контролируются прокуратурой Москвы, — резюмировала Нефедова.

Известно, что у женщины есть еще один несовершеннолетний ребенок, в отношении которого она уже лишена родительских прав. Специалисты проводят проверку, по результатам которой прокуратура примет необходимые меры.

Другая история, связанная с недобросовестными родителями, произошла в Красноярском крае. За опоздания с прогулок многодетные родители приковали 13-летнюю дочь к батарее. Когда правоохранители узнали об этом, они привлекли мать и отца к ответственности, а пятерых детей передали органам опеки.

Восточный административный округ (ВАО) Родители Проверки Москва Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Впечатляющие инвестиции

Иван Кудря
Иван Кудря

Источник эндорфинов: почему важно заниматься спортом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Добыть воду на Луне

Все мнения
О проекте