Приковывавший дочь на цепь мужчина задержан в Красноярском крае

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Многодетных родителей из города Минусинска Красноярского края подозревают, что они приковывали 13-летнюю дочь цепью к трубе отопления за то, что подросток поздно приходил с прогулки. Отца ребенка задержали. Об этом сообщили в четверг, 29 сентября, в Следственном комитете по региону.

В отношении матери девочки избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении обоих родителей возбудили уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка и незаконное лишение свободы.

Кроме девочки, в семье воспитывалось еще пять детей. Их изъяли из семьи и поместили в специализированное детское учреждение. Семья состояла на внутришкольном профилактическом учете как злоупотребляющая алкогольными напитками, оба родителя несколько раз привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, сообщает ТАСС.

В конце августа сообщалось, что воспитательница таскала мальчика волоком по асфальту в детском саду на Сахалине. Ее обвинили в издевательстве над ребенком-воспитанником. Недопустимые меры воспитания попали на видеокамеру в детском саду «Золотой петушок» Южно-Сахалинска.