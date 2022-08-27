Воспитательница таскала мальчика волоком по асфальту в детском саду на Сахалине

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Воспитательницу детского сада на Сахалине обвинили в издевательстве над ребенком-воспитанником. Об этом сообщается в субботу, 27 августа, в Telegram-канале «ЧП Сахалин».

Недопустимые меры воспитания попали на видеокамеру в детском саду «Золотой петушок» Южно-Сахалинска. На кадрах видно, как воспитательница схватила за руки ребенка и протащила его по асфальту. Причиной такого обращения с воспитанником стало нежелание мальчика уходить с прогулки.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram-канал «ЧП Сахалин»

Региональная прокуратура уже начала проверку. Свое расследование ведет и дошкольное учреждение.

В настоящее время воспитательницу отстранили от работы.

25 августа сообщалось, что группа подростков в Подмосковье жестоко избила сверстника, сняла на видео и выложила в интернет. Сотрудники полиции обнаружили видеозапись и проводят проверку по факту избиения молодого человека в городском округе Шаховская Московской области. Личности злоумышленников установлены, все они — несовершеннолетние местные жители в возрасте от 15 до 17 лет.