Чат-бот по вопросам военной службы по контракту заработал в Москве

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Москва, улица Яблочкова, 5с1 Карта всех событий

Чат-бот в Telegram для желающих поступить на военную службу по контракту заработал в Москве. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Бот @MskContract_bot ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их семей.

Кроме того, желающие пройти военную службу по контракту могут воспользоваться недавно открытым единым пунктом сбора. Прием посетителей ведется с 09:00 до 20:00. Пункт принимает заявки на службу не только от москвичей, его услугами могут воспользоваться все россияне, а также иностранные граждане, говорится на официальном сайте мэра столицы.

Подробнее о выплатах, льготах, требованиях военкомата, а также о другой полезной информации для будущих контрактников — в материале «Вечерней Москвы».

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Осенью 2022 года на военную службу были призваны 120 тысяч граждан. В этом году их количество увеличится до 147 тысяч.

Россиян, призванных в ходе приближающейся весенней призывной кампании, не направят служить в новые субъекты страны. Об этом ранее сообщил председатель Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.