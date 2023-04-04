Российских борцов допустили к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе

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Российские и белорусские спортсмены будут допущены к соревнованиям под эгидой Бюро Объединенного мира борьбы (UWW). Об этом во вторник, 4 апреля, рассказал директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов.

Спортсмены смогут выступать на международных состязаниях при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета. Согласно им, борцы могут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

МОК предложили смягчить критерии допуска российских и белорусских спортсменов к состязаниям. Особенно это касается борцов, которые работают по контракту с военными организациями, написал Брюсов в своем Telegram-канале.

Также на собрании исполкома Объединенного мира борьбы было принято решение об обеспечении дополнительных мер безопасности на соревнованиях для защиты спортсменов.

Президент МОК Томас Бах 28 марта сообщил, что вопрос по участию в международных соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии отложен. Комитет оставил за собой право «принять решение в нужное время».